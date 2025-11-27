  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Герман Эль Класико: «Десятка» стала похожа на 2Drots. Угарали над желанием 2D попасть в РПЛ, а сейчас говорят, что выиграют Кубок России»
2

Герман Эль Класико: «Десятка» стала похожа на 2Drots. Угарали над желанием 2D попасть в РПЛ, а сейчас говорят, что выиграют Кубок России»

Герман Эль Класико: «Десятка» стала похожа на 2Drots.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о поведении ФК «10» после побед в WINLINE Медиалиге.

«Кажется, «Десятка» стала похожа на 2Drots. Когда их спрашивают о лучших игроках Медиалиги, они все, как по записанной программе, отвечают: «Вся наша команда – это лучшие игроки». Раньше ФК «10» угарала на 2D, когда те хотели в РПЛ, а сейчас сами говорят, что выиграют FONBET Кубок России.

Угарали над Некитом, когда он вкидывал, о том, что его игроки могут играть в РПЛ, а сейчас у них Скоропуп может играть в «Краснодаре» и конкурировать со Сперцяном. Вы же боролись с этим? Но, почувствовав запах первого трофея, сами превратились в это. Забавно за этим наблюдать», – сказал президент «Амкала».

Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу – и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Германа Эль Класико
logo«Скоропуп» Илья Скоропупов
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoГерман Эль Класико
logoФК 10
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Угадай, эта звезда медиафутбола побеждала на Media Football Awards?
26 ноября, 11:30Тесты и игры
Скоропуп: «У «Амкала» есть неприятная особенность – мяч в 5 метрах от меня, а Мара подбегает и бьет локтем в ребра»
25 ноября, 19:22
Маврин, Ряба, Скоропуп, Сэмио, Талабко, Шах и Еж – в расширенном составе сборной Медиалиги
25 ноября, 16:20
Главные новости
Дмитрий Кузнецов: «У меня нет цели выигрывать премии – они не важны для меня»
31 минуту назад
Кортава после поражения сборной МФЛ от «Альтерона»: «Все, кто критикует, – уберите свои обиды, эго и просто посмотрите, как они круто играют в футбол»
вчера, 19:05
Сборная Медиалиги проиграла «Альтерону» в товарищеском матче
вчера, 16:02
Зоран Тошич: «Мечтаю стать главным тренером ЦСКА»
вчера, 14:54
Гасилин о проблемах «Амкала» с финансами: «Это произойдет с каждым клубом. Бюджет 2Drots тоже будет не таким значительным, как раньше»
вчера, 12:10
«Каряке предложили возглавить «Торпедо» в августе. Возможно, сегодня сидели бы без работы». Помощник тренера СКА о предложениях в проффутболе
вчера, 10:34
Тошич о Медиалиге: «Это очень интересный формат»
вчера, 09:20
«Валех дал контракт на полгода, сказал, что переделает на год. А сейчас пишет: «Денег нет, сорян». Еж об уходе из «Амкала»
28 ноября, 19:26
Шах о словах Маврина: «А Вася что-то решил?»
28 ноября, 19:10
Маврин о Шахе: «Он не решал эпизоды, к нему были претензии. С тактикой «Амкала» его будто ########»
28 ноября, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-хавбек «Броуков» Рахимов покинул «Нафтан». Полузащитник забил 5 голов за 24 матча в Беларуси
сегодня, 09:32
Тошич о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» всегда опасен, эта команда умеет выигрывать»
вчера, 18:02
«У Глушакова были варианты возглавить команды Второй лиги. Сказал, что пока рано». Помощник тренера СКА об экс-хавбеке «Спартака»
вчера, 13:49
Гаджиев и Кортава анонсировали новый формат турнира по боям с участием медиафутболистов: «Медиафутбол против всех»
27 ноября, 17:18
Павел Яковлев: «Эмери, как и Станкович, потерял контроль над коллективом в «Спартаке». И все, закончился, а потом уехал и все выиграл»
26 ноября, 20:36Видео
Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
25 ноября, 10:48
Тошич покинул СКА Басты. У 38-летнего серба 3+3 в 6 матчах в турнирах Медиалиги
24 ноября, 13:51
Хавбек ФК «10» Воробьев о проффутболе: «Жалею, что не закончил просмотр в «СКА Хабаровск». Сейчас самое реалистичное – Высшая лига Беларуси»
24 ноября, 10:13
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33