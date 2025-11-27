Герман Эль Класико: «Десятка» стала похожа на 2Drots. Угарали над желанием 2D попасть в РПЛ, а сейчас говорят, что выиграют Кубок России»

Герман Эль Класико: «Десятка» стала похожа на 2Drots.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о поведении ФК «10» после побед в WINLINE Медиалиге .

«Кажется, «Десятка» стала похожа на 2Drots. Когда их спрашивают о лучших игроках Медиалиги, они все, как по записанной программе, отвечают: «Вся наша команда – это лучшие игроки». Раньше ФК «10» угарала на 2D, когда те хотели в РПЛ, а сейчас сами говорят, что выиграют FONBET Кубок России.

Угарали над Некитом, когда он вкидывал, о том, что его игроки могут играть в РПЛ, а сейчас у них Скоропуп может играть в «Краснодаре» и конкурировать со Сперцяном. Вы же боролись с этим? Но, почувствовав запах первого трофея, сами превратились в это. Забавно за этим наблюдать», – сказал президент «Амкала ».

