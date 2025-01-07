Текила: «Крап не получал разрешения на участие в турнире в Казахстане»
«Крап в Казахстане. Никакого разрешения он на это не получал. Но если бы он сделал все красиво и «обоюдно» это был бы не Даня.
Пропуск тренировок, вбросы в пабликах про то, что он станет отцом и постоянная нехватка денег – такие они молодые звезды. Обсудим с тренером и решим, займет ли Каряка позицию Викторовича и добавится ли +1 «любимый тренер» в списке Крапа – узнаем уже в Дубае. Если увидите, как Каряка и Кузнецов сидят в каком-то баре, то, значит, где-то в Казахстане икает Крап.
В общем, приключения у него продолжаются. К чему они приведут, никто не знает. Может быть, в прайме вернется из Казахстана, а может быть, с подстреленной ногой», – рассказал президент «Родины Медиа».
Напомним, Крап сыграет за казахстанский «Впорядке» на 1XBET Media Football League.
Ранее Крап подписал контракт с «Родиной Медиа» до конца 2025 года. «РМ» с 31 января начнет выступление в Winline Суперкубке Медиалиги.
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