Текила: «Крап не получал разрешения на участие в турнире в Казахстане»

«Родина медиа» не давала согласие на участие Крапа в казахстанской медиалиге.

«Крап в Казахстане. Никакого разрешения он на это не получал. Но если бы он сделал все красиво и «обоюдно» это был бы не Даня.

Пропуск тренировок, вбросы в пабликах про то, что он станет отцом и постоянная нехватка денег – такие они молодые звезды. Обсудим с тренером и решим, займет ли Каряка позицию Викторовича и добавится ли +1 «любимый тренер» в списке Крапа – узнаем уже в Дубае. Если увидите, как Каряка и Кузнецов сидят в каком-то баре, то, значит, где-то в Казахстане икает Крап.

В общем, приключения у него продолжаются. К чему они приведут, никто не знает. Может быть, в прайме вернется из Казахстана , а может быть, с подстреленной ногой», – рассказал президент «Родины Медиа ».

Напомним, Крап сыграет за казахстанский «Впорядке» на 1XBET Media Football League.

Ранее Крап подписал контракт с «Родиной Медиа» до конца 2025 года. «РМ» с 31 января начнет выступление в Winline Суперкубке Медиалиги.