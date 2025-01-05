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«БроукБойз» проведут двухматчевую серию против студенческой команды КубГУ

«Броуки» сыграют со студенческой командой КубГУ в Кубке Winline Alma Mater.

«Следующие наши турниры – Казахстан, Абу-Даби, и мы, как чемпионы МФЛ-5, сыграем матчи против КубГУ. Представители университета сообщили об этом Виталию Дьякову. Мы это услышали, в том числе от Дмитрия Кортавы.

Первый матч пройдет на стадионе «Краснодар-2». Ответный матч хотелось бы сыграть в Одинцове», – рассказали президенты «БроукБойз».

В прошлом году чемпион МФЛ-4 «Титан» провел двухматчевую серию против студенческой команды КубГУ в рамках Кубка Winline Alma Mater.

Первый матч прошел в апреле на стадионе «Краснодар-2» и закончился со счетом 3:1 в пользу КубГУ. Второй матч прошел на большом поле «Москвича», где КубГУ снова обыграла «Титан» (2:1) и стала обладателем Кубка.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logo«Райзен» Артем Кузьмин
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