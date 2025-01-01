Экс-игрок Высшей лиги Словакии Штайнхюбель – игрок СКА
Христиан Штайнхюбель перешел в СКА .
СКА подписал экс-игрок национальной сборной Словакии U-18 и U-19 Христиана Штайнхюбеля.
На профессиональном уровне полузащитник играл в Первой и Высшей лиге Словакии, в Кубке Словакии и Чехии, а также в квалификационных матчах Лиги Европы.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал СКА
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