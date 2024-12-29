Дмитрий Парфенов: «Может ли Медиалига перетянуть игроков из Второй лиги? Если бы я работал во Второй лиге, был бы недоволен»

Дмитрий Парфенов высказался о реформе Второй лиги.

– Не угробит ли медиафутбол Вторую лигу? Ведь условия в медиафутболе лучше, чем во Второй лиге.

– Работая в «Родине», мы постоянно пересекались с «Родиной Медиа». Я видел, как ребята тренируются, как ведут этот процесс. Это было максимально цивилизованно.

Что касается вопроса, может ли Медиалига перетянуть игроков из Второй лиги. Вообще, если бы я сейчас работал во Второй лиге, был бы недоволен некоторыми вещами. Например, этим разделением на «Золото», «Серебро» и т.п. Есть «Золото», «Серебро», а что там ниже? Совсем непонятно.

Я понимаю, что это проблемно. Придешь к губернатору, скажешь: «Дайте финансирование». А он ответит, что вы ведь даже не в «Золоте» Второй лиги играете. Лучше этот губернатор даст деньги на волейбол, баскетбол и другие виды спорта.

Когда я работал, у нас был потрясающий уровень в зоне «Запад». Там было несколько команд из Питера, «Спартак-2», «Тосно», классные команды, – сказал бывший главный тренер ФК «Родина».

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