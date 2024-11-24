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Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»

Дмитрий Кузнецов сравнил зарплаты во Второй лиге и Winline Медиалиге.

«Я слышал, во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей. Есть больше в командах, которые борятся за высокие места, за выход в серебро, в золото и выход в Первую лигу. Там уровень зарплат хороший и даже выше, чем в Медиалиге.

В Медиалиге есть команды, где получают приличные суммы. Есть трансфер Данилина за 3 млн из «Броуков» в «Десятку». ФК «10» предпринимает шаги, чтобы закупить лучших. Но не бывает так, что если закупить всех лучших игроков, они дадут результат», – заявил главный тренер 2Drots.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Михаила Моссаковский
logoВторая лига Б
logoВторая лига А
logoДмитрий Кузнецов
logo2Drots
logoWinline Медиалига
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