«Чисто Питер» может пропустить следующий сезон Winline Медиалиги

Владислав Радимов допустил, что «Чисто Питер» может не сыграть в МФЛ-6.

«Вернется ли Тимощук? Зависит от того, как мы развернем всю эту историю. Останемся ли мы вообще в этом. Есть ли риски? Думаю, что да. Непонятная история со спонсором. Будет он или нет. Вопрос, кто останется в команде.

Тимощук не играет не потому, что не может из-за календаря, а потому, что не хочет из-за некоторых людей в команде», – рассказал спортивный директор «Чисто Питер ».