«Чисто Питер» может пропустить следующий сезон Winline Медиалиги
Владислав Радимов допустил, что «Чисто Питер» может не сыграть в МФЛ-6.
«Вернется ли Тимощук? Зависит от того, как мы развернем всю эту историю. Останемся ли мы вообще в этом. Есть ли риски? Думаю, что да. Непонятная история со спонсором. Будет он или нет. Вопрос, кто останется в команде.
Тимощук не играет не потому, что не может из-за календаря, а потому, что не хочет из-за некоторых людей в команде», – рассказал спортивный директор «Чисто Питер».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
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