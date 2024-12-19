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«Я смотрю на это, как на самую большую ошибку». Жека о ситуации в раздевалке в Казахстане

Жека высказался о конфликте с игроками в раздевалке на турнире в Казахстане.

Жека: «Рефлексирую о том, что случилось с нами за последний год. Я смотрю на ту ситуацию в Казахстане, как на самую большую ошибку. Разбирая, я понял, что не надо было так говорить».

Некит: «Меня бесит в этих ситуациях, что нельзя, как в шахматах, сесть и подумать, что делать. Мы играем финал, нас убивает судья. Нам Викторович говорил, что будут проблемы с судьями. Начинается стрессовая ситуация».

Жека: «Это суперстрессовая ситуация, в которой я оказался впервые в жизни. Из моих глаз выглядело так, что мы сейчас вернемся и вопреки всему победим. Как было на МКС, когда команда уходила. Я говорю: «Давайте вернемся», а ребята такие: «Нет».

У нас в контракте был огромный штраф за срыв мероприятия. Когда Викторович уходил, мы понимали, что можем попасть на большие деньги. Со стороны это обычный футбольный матч, но есть юридическая подоплека, договора, штрафы».

2Drots покинули поле во 2-м тайме финала казахстанской медиалиги против SD Family (0:1) из-за недовольства судейством.

Президенты 2D просили вернуться игроков, пригрозив лишить их доходов: «Давайте все зарплаты за январь аннулируем и вернем гонорар. Всех устраивает?»

2Drots ушли с поля в финале – так взбесило судейство. Такой шантаж их тренер устраивает регулярно

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал 2Drots
logoSD Family
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logo2Drots
logoНекит 2Drots
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