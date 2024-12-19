Гаучо хотел прописать в контракте, что он должен играть в основном составе. 2Drots отказали

Гаучо хотел добавить пункт в новый контракт, что он никогда не будет в запасе.

Жека: «Я первый раз в жизни услышал, что игрок хочет прописать в контракте, что он должен играть в основном составе.

Не представляю, как бы мы с этим контрактом пришли к Викторовичу и такие: «Дядя Дима, ######. Подписали #####».

Гаучо: «Если в контракте будет написано, что я никогда не буду в запасе – я подпишу его».

Некит: «Кто-то приходит и такой: «Закрой мне ипотеку», а кто-то: «Я хочу играть в основе». Что более странно? Я не знаю.

Когда Гаучо это сказал, надо было увести переговоры в то русло, чтобы понять, осознает ли он, что это невозможно».

По итогам переговоров форвард 2Drots продлил контракт с клубом на два года.