Гаучо хотел прописать в контракте, что он должен играть в основном составе. 2Drots отказали
Гаучо хотел добавить пункт в новый контракт, что он никогда не будет в запасе.
Жека: «Я первый раз в жизни услышал, что игрок хочет прописать в контракте, что он должен играть в основном составе.
Не представляю, как бы мы с этим контрактом пришли к Викторовичу и такие: «Дядя Дима, ######. Подписали #####».
Гаучо: «Если в контракте будет написано, что я никогда не буду в запасе – я подпишу его».
Некит: «Кто-то приходит и такой: «Закрой мне ипотеку», а кто-то: «Я хочу играть в основе». Что более странно? Я не знаю.
Когда Гаучо это сказал, надо было увести переговоры в то русло, чтобы понять, осознает ли он, что это невозможно».
По итогам переговоров форвард 2Drots продлил контракт с клубом на два года.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал 2Drots
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