Егоров готов подписать Арчи в «БроукБойз». Также есть интерес к Богдану
«Броуки» заинтересованы в приглашении защитника 2Drots Артура Бегларяна.
О желании подписать 30-летнего игрока рассказал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.
«В концепт [«Броуков»] вписываются и ряд других ребят, например, Арчи из 2Drots. С ним, думаю, мы тоже будем общаться. И тоже будем предлагать параллельно вести кое-какие форматы.
Вероятно, напишу я и Богдану – тоже наш экземпляр», – отметил Егоров.
Арчи выступает за 2Drots с 2022 года, в составе команды он дважды выиграл Winline Медиалигу и один раз МКС.
В последние сезоны защитник не имеет твердого места в составе. В Кубке Лиги он сыграл всего в четырех матчах.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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