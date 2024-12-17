Егоров готов подписать Арчи в «БроукБойз». Также есть интерес к Богдану

«Броуки» заинтересованы в приглашении защитника 2Drots Артура Бегларяна.

О желании подписать 30-летнего игрока рассказал президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров .

«В концепт [«Броуков»] вписываются и ряд других ребят, например, Арчи из 2Drots. С ним, думаю, мы тоже будем общаться. И тоже будем предлагать параллельно вести кое-какие форматы.

Вероятно, напишу я и Богдану – тоже наш экземпляр», – отметил Егоров.

Арчи выступает за 2Drots с 2022 года, в составе команды он дважды выиграл Winline Медиалигу и один раз МКС .

В последние сезоны защитник не имеет твердого места в составе. В Кубке Лиги он сыграл всего в четырех матчах.