Маврин подписал новый контракт с «Амкалом»

Капитан «Амкала» Василий Маврин продлил контракт с клубом.

Об этом сообщил президент команды Герман Эль Класико.

Напомним, Василию сделал предложение о продлении контракта «Амкал». Также хавбеком интересовались «Титан» и СКА. Один из клубов предложил Маврину подъемные при переходе в размере 1,5 млн рублей.

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