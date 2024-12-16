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Маврин подписал новый контракт с «Амкалом»

Капитан «Амкала» Василий Маврин продлил контракт с клубом.

Об этом сообщил президент команды Герман Эль Класико.

Напомним, Василию сделал предложение о продлении контракта «Амкал». Также хавбеком интересовались «Титан» и СКА. Один из клубов предложил Маврину подъемные при переходе в размере 1,5 млн рублей.

Василий Маврин – лучший игрок 2024-го по версии главной премии медиафутбола Winline Media Football Awards

«Ни рубля с телеги и ютуба». Лучший медиафутболист дружит со Стогниенко, играет на гитаре и не рекламирует ставки

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: стрим Германа Эль Класико
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoWinline Медиалига
logoВасилий Маврин
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