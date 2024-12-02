Герман о будущем Маврина: «Он и есть «Амкал». Хотелось бы работать с ним не только как руководитель и футболист, но и как компаньоны»

Герман Эль Класико рассказал, каким видит будущее Василия Маврина в «Амкале».

– Вы обговаривали с Василием Мавриным его новые вызовы?

– Конечно. Василий Евгеньевич – это мистер челлендж. Ему действительно нужны новые вызовы, чтобы было интересно. Я уверен, что вместе мы их найдем. Он не просто ДНК «Амкала». Вася Маврин и есть «Амкал».

– Маврин говорил, что вы ему предложили самую большую зарплату за все время. Что может быть еще помимо зарплаты?

– Хотелось бы работать не только как руководитель и футболист, но и как компаньоны. Потому что есть интересные проекты, в которые мы можешь заходить именно партнерами. Какой? Начиная от детской школы, а заканчивая большой частью продакшена, в которой мы уже работаем совместно. Мы запустили наконец-то студию и дальше будем развивать ее, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

👑 Лучший в медиафутболе – Маврин из «Амкала». Главный игрок и блогер года