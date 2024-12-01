Василий Маврин: «Если бы Сослан Гатагов был на премии, то я бы и его вывел на сцену»
Василий Маврин рассказал, почему вывел на сцену Виталия Миллера на премии МФА.
– Когда Виталий Панов позвал весь «Амкал» на сцену, ты вывел Виталия Миллера…
– Виталий Миллер тот человек, который повлиял и был посредником в общении Панова и Германа. Он посоветовал Николаича, сказал, что это очень сильный специалист, который точно поможет.
– Если бы в зале был Сослан Гатагов – ты бы его вывел на сцену?
– Тоже вывел, конечно. Я вместе с ним провел большую работу. То, что он ее недоделал, или оставил в промежуточной точке, не означает, что он не работал, – рассказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
👑 Лучший в медиафутболе – Маврин из «Амкала». Главный игрок и блогер года
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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