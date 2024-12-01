Василий Маврин: «Если бы Сослан Гатагов был на премии, то я бы и его вывел на сцену»

Василий Маврин рассказал, почему вывел на сцену Виталия Миллера на премии МФА.

– Когда Виталий Панов позвал весь «Амкал» на сцену, ты вывел Виталия Миллера…

– Виталий Миллер тот человек, который повлиял и был посредником в общении Панова и Германа . Он посоветовал Николаича, сказал, что это очень сильный специалист, который точно поможет.

– Если бы в зале был Сослан Гатагов – ты бы его вывел на сцену?

– Тоже вывел, конечно. Я вместе с ним провел большую работу. То, что он ее недоделал, или оставил в промежуточной точке, не означает, что он не работал, – рассказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

👑 Лучший в медиафутболе – Маврин из «Амкала». Главный игрок и блогер года