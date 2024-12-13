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Маврин отказывается рекламировать ставки: «У кого-то спортивный интерес, но большинство хочет на этом заработать. Мне объяснили, что это невозможно»

Василий Маврин рассказал, что не зарабатывает на блогерстве.

– Сколько тратишь в месяц на съемки?

– Много. На выпуски, которые оплачивает Герман, не трачу нисколько. Но расходы все-таки есть. Недавно брали петлички в аренду, чтобы был хороший звук – 10 тысяч. Стол купил – еще 10 тысяч. Кира покупал свет – десятка. Телек – 30 тысяч. Подкастер-станция – 35. Траты, которые в какой-то месяц больше, в какой-то меньше. Я даже не считаю.

Это непредвиденные расходы, о которых не знает моя жена и которые мне никогда не вернутся, потому что у меня нет партнера, который мог бы закрыть часть. Герман оплачивает монтаж, оператора и превью.

– Получается, ты не зарабатываешь на блогерстве?

– Никакого дохода. Ни рубля с телеги и ютуба. За год было только три месяца, когда у меня был партнер. Остальное время за свой счет. 

– Почему у тебя при наличии развитых соцсетей нет партнера?

– Я отказываю букмекерским конторам. Там нужно публиковать скрины своих ставок. Но я не делаю их, не вижу в этом нужды. У кого-то спортивный интерес, но большинство хочет на этом заработать. Мне объяснили, что это невозможно. Если кто-то ставит – ну окей, а я – нет, а обманывать людей не могу.

Возможно, из-за того, что я много работаю с детьми, букмекеры не хотят связываться. А может я себя не умею продавать. Если бы я писал всем, возможно, у меня бы были партнеры.

Плюс не хочется за три копейки продавать рекламу. Какой смысл, если себестоимость выпуска «ППХ» в районе 50–100 тысяч, а интеграция – 15 тысяч? Снизить стоимость выпуска я не могу, а платить больше за интеграции не хотят.

– Зачем ты снимаешь видео, если это не приносит денег?

– Я люблю это. Футбол и съемка контента – мои хобби. А если приносят денежку, то вообще супер. Потому что моя профессиональная деятельность – тренерство, – сказал хавбек «Амкала» в большом интервью Спортсу’‘.

«Ни рубля с телеги и ютуба». Лучший медиафутболист дружит со Стогниенко, играет на гитаре и не рекламирует ставки  

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoГерман Эль Класико
logoВасилий Маврин
деньги
logoWinline Медиалига
logoАмкал
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