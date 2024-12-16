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Экс-защитник «КАМАЗа» Игнатенко перешел в Lit Energy

Владислав Игнатенко – игрок Lit Energy.

Об этом сообщили соцсети клуба.

В профи защитник играл за «КАМАЗ», «Шинник» и курский «Авангард».

Lit Energy – медиафутбольный клуб блогера Михаила Литвина.

Команда выступает в Winline Медиалиге.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Lit Energy
logoLit Energy
трансферы
Владислав Игнатенко
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