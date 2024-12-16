Экс-защитник «КАМАЗа» Игнатенко перешел в Lit Energy
Владислав Игнатенко – игрок Lit Energy.
Об этом сообщили соцсети клуба.
В профи защитник играл за «КАМАЗ», «Шинник» и курский «Авангард».
Lit Energy – медиафутбольный клуб блогера Михаила Литвина.
Команда выступает в Winline Медиалиге.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Lit Energy
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