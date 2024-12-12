Сычев – лучший игрок Медиалиги за всю историю по версии Кортавы
Дмитрий Кортава назвал Дмитрия Сычева лучшим игроком МФЛ за всю историю.
«Лучший игрок Медиалиги за всю историю:
2. Денис Гудаев
4. Илья Давыдов
5. Дмитрий Тарасов», – написал технический директор Winline Медиалиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
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