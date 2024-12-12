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«Переход в «Спартак» – пик карьеры на тот момент. Я принял бы такое же решение, наверное». Терехов об уходе Ташаева из «Динамо»

Антон Терехов рассказал, согласился бы перейти из «Динамо» в «Спартак».

– Один из лидеров того «Динамо» – Александр Ташаев. Один сезон у него получился прямо прорывным.

– Он действительно был талантливым футболистом. Сколько сыграл за «Динамо», в сборную вызывался. Был сезон, да, когда все получалось, все летело.

– Но потом все это сошло на нет и закончилось завершением карьеры в молодом возрасте. Переход в «Спартак» был ошибкой?

– На тот момент перейти в «Спартак» – пик российской карьеры футболиста. И отказываться от такого… Я могу его понять, это был новый вызов, шаг вперед. Конечно, хочется попробовать. Ташаев выдал максимум в том сезоне за «Динамо» и захотел попробовать что-то новое. Но с чем он там не справился, лучше у него спросить. В «Спартаке» другое давление, уровень мастерства конкурентов выше.

– На его месте ты пошел бы в «Спартак»?

– Это из области фантастики. Но если представлять, наверное, принял бы такое же решение. Для каждого спортсмена важен новый вызов. Единственное, что могло не дать перейти в «Спартак», – отношения между клубами и болельщиками. Но это ведь шаг вперед для развития.

Наверное, сейчас переход в «Спартак» из «Динамо» не был бы шагом вперед. «Динамо» сейчас борется за чемпионство, а на тот момент сильнее был «Спартак». Всем хочется попробовать себя на другом уровне, – сказал бывший хавбек бело-голубых, выступающий сейчас за 2Drots.

Последним клубом Ташаева была «Алания» в сезоне-2022/23. В марте этого года появилась информация, что он завершил карьеру.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoАлександр Ташаев
logo2Drots
logoпремьер-лига Россия
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