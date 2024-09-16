Александр Филимонов: «Многие дети и подростки выбирают медиафутбол. Профессиональный футбол не дает молодежи то, чего она хочет»

Александр Филимонов расстроен, что дети и подростки выбирают медийный футбол.

– Что у вас сейчас с «Народной Командой»?

– Сейчас у нас проходит Кубок Надежды . Команда неудачно завершила сезон в Медийной футбольной лиге (МФЛ) и не смогла пробиться в Кубок Лиги .

– Вам близка вся эта медиафутбольная движуха?

– Конечно, хотелось бы работать в профессиональном футболе, но наши пути никак не пересекаются. Не знаю, почему так происходит.

А в мир медийного футбола я погружен давно и не вижу в нем ничего плохого. Он не мешает развитию профессионального футбола, хотя определенная конкуренция между ними существует. К сожалению, многие дети и подростки выбирают именно медийный футбол.

Это говорит о том, что профессиональный футбол не может дать молодежи то, чего она хочет. В результате зрители отвлекаются на другие проекты. Но это лишь отражение текущей ситуации в профессиональном футболе.

Как говорил Виктор Булатов: «Ищи причину в себе». Именно это следует сделать представителям профессионального футбола, чтобы остановить отток зрителей, – сказал тренер вратарей «Народной Команды ».