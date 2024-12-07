Райзен – Гудаю: «Наш топ-донатер закроет тебе ипотеку в случае твоего перехода к нам»

«Броуки» готовы сделать предложение защитнику 2Drots Гудаю.

«Гудай, теперь без шуток. Мне написал наш топ-донатер sarumanq, что он закроет тебе ипотеку в случае твоего перехода к нам.

Как буду в Москве, я встречусь с президентами 2D и Гудаем, трансфер более чем реален», – написал президент «БроукБойз » Райзен.

Звезда 2Drots ищет команду, где ему закроют ипотеку. Похоже, уйдет из-за этого в «Амкал»