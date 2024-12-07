Райзен – Гудаю: «Наш топ-донатер закроет тебе ипотеку в случае твоего перехода к нам»
«Броуки» готовы сделать предложение защитнику 2Drots Гудаю.
«Гудай, теперь без шуток. Мне написал наш топ-донатер sarumanq, что он закроет тебе ипотеку в случае твоего перехода к нам.
Как буду в Москве, я встречусь с президентами 2D и Гудаем, трансфер более чем реален», – написал президент «БроукБойз» Райзен.
Звезда 2Drots ищет команду, где ему закроют ипотеку. Похоже, уйдет из-за этого в «Амкал»
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Райзена
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости