Никита Сухоносов вернулся в «Родину Медиа» после аренды в Lit Energy

Никита Сухоносов вернулся в «Родину Медиа».

В августе вратарь «РМ» перешел в Lit Energy на правах аренды. Он провел Winline Кубок Медиалиги в составе команды блогера Михаила Литвина.

Сухоносов принял участие в 10 матчах Кубка Лиги. Вместе с Lit Energy он дошел до 1/4 финала.

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