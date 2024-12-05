Никита Сухоносов вернулся в «Родину Медиа» после аренды в Lit Energy
Никита Сухоносов вернулся в «Родину Медиа».
В августе вратарь «РМ» перешел в Lit Energy на правах аренды. Он провел Winline Кубок Медиалиги в составе команды блогера Михаила Литвина.
Сухоносов принял участие в 10 матчах Кубка Лиги. Вместе с Lit Energy он дошел до 1/4 финала.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «Родины Медиа»
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