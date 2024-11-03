Хантер покинул Lit Energy
Хантер объявил об уходе из Lit Energy.
Форвард перешел в LE перед Winline Кубком Лиги.
До этого Хантер выступал за «Родину Медиа», с которой становился чемпионом МФЛ-3.
В Кубке Лиги нападающий Lit Energy не совершил ни одного голевого действия.
Lit Energy вылетели в 1/4 финала Кубка Лиги, проиграв «Родине Медиа» (1:1, 3:5 Б).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Хантера
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