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Хантер покинул Lit Energy

Хантер объявил об уходе из Lit Energy.

Форвард перешел в LE перед Winline Кубком Лиги.

До этого Хантер выступал за «Родину Медиа», с которой становился чемпионом МФЛ-3.

В Кубке Лиги нападающий Lit Energy не совершил ни одного голевого действия.

Lit Energy вылетели в 1/4 финала Кубка Лиги, проиграв «Родине Медиа» (1:1, 3:5 Б).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Хантера
logo«Хантер» Андрей Титов
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
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