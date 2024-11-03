Хантер покинул Lit Energy

Хантер объявил об уходе из Lit Energy.

Форвард перешел в LE перед Winline Кубком Лиги.

До этого Хантер выступал за «Родину Медиа », с которой становился чемпионом МФЛ-3.

В Кубке Лиги нападающий Lit Energy не совершил ни одного голевого действия.

Lit Energy вылетели в 1/4 финала Кубка Лиги, проиграв «Родине Медиа» (1:1, 3:5 Б).