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  • «Маленькие, гореть». От имени Соболева задонатили 20 тысяч рублей президенту «Амкала», чтобы никто не задал ему вопрос. Зрители пожелали «Зениту» вылететь в ФНЛ
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«Маленькие, гореть». От имени Соболева задонатили 20 тысяч рублей президенту «Амкала», чтобы никто не задал ему вопрос. Зрители пожелали «Зениту» вылететь в ФНЛ

От имени Александра Соболева потроллили болельщиков «Амкала».

Президент «Амкала» Герман Эль Класико проводил стрим-аукцион, на котором зрители отправляли варианты вопросов для Германа. Чем больше сумма доната, тем больше шанс победить.

Форвард «Зенита» задонатил 20 тысяч рублей с просьбой не отвечать ни на один вопрос и подписал: «Маленькие, гореть». Зрители пожелали нападающему, чтобы он больше не забил ни одного гола и чтобы «Зенит» вылетел в ФНЛ.

После этого подписчики поставили целью перебить донаты Соболева и начали массово донатить на инсайд о том, какого футболиста уже взяли в «Амкал». К концу стрима на просьбу Соболева прислали 61 702 рублей, а на инсайд о новом футболисте – 106 972.

UPD. Позже Герман Эль Класико сообщил, что связался с Соболевым, и тот не донатил на стриме. «Я думал, что ничего смешнее уже сегодня не будет, но случилось! Мы списались с Сашей Соболевым , поговорили... он действительно залетал в чат, но... не донатил ни рубля! Просто представьте, что кто-то от его имени влетел и забайтил весь чат».

Напомним, что в 10 матчах Мир РПЛ за «Зенит» у Александра нет голов и результативных передач.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: стрим на твиче Германа Эль Класико
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoАлександр Соболев
logoWinline Медиалига
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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