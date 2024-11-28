Дмитрий Кортава: «Серии буллитальти до матчей могут привести индустрию к шагу вперед. Может быть откат, но я готов принять эти риски»
Дмитрий Кортава высказался о нововведениях в МФЛ.
«Максимально топлю, чтобы попробовать серии буллитальти до матчей. Нужно взять риски и попробовать то, что может привести индустрию к шагу вперед. . Вижу скепсис людей – всех мнение уважаем, но мы собираемся пробовать.
Мы всегда в поиске новых правил, всегда стараемся улучшать лигу. Есть уверенность, что коммьюнити хорошо воспримет новое правило. Часто что-то не принимали, потом это заходило и всем нравилось. Похожий хейт от аудитории был, когда не особо хорошо работал офсайд Венгера, но это то, что нужно пробовать», – сказал технический директор Winline Медиалиги.
Напомним, что по этому правилу команда, которая выигрывает в серии буллиталити до матча, зарабатывает один гол.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Матч! Медиафутбол»
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