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Осипов о финале Кубка Медиалиги: «Слуцкий сказал: «Все круто, но замен многовато»

Николай Осипов рассказал, какое мнение у Леонида Слуцкого о финале Кубка Лиги.

«Последней каплей в пользу того, чтобы убедить нас ограничить количество замен, стало мнение Леонида Викторовича, который присутствовал на финале.

Делясь мыслями от увиденного, Слуцкий сказал: «Все круто, но замен многовато. Долго это все». Мы ему рассказали, что хотим ограничить количество замен, на что он ответил: «Круто!»

Человек, который разбирается и в футболе, и в медиа, посмотрел на наш продукт и сказал, что все хорошо, но я бы только вот это изменил.

Для меня это авторитетное мнение. Попробуйте переубедить!» – сказал президент Winline Медиалиги.

Напомним, в финале Кубка Медиалиги «Амкал» обыграл 2Drots в серии послематчевых буллиталити (0:0, 5:4 Б).

«Амкал» забрал Кубок Медиалиги! Слуцкий на трибунах, икона на скамейке, «День победы» в раздевалке

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Monday
logoЛеонид Слуцкий
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logoWinline Кубок Медиалиги
logoНиколай Осипов
logo2Drots
logoШанхай Шеньхуа
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