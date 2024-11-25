Дмитрий Егоров: «Предлагаю лиге сделать комитет, который будет переквалифицировать игроков МФЛ в судьи»

Дмитрий Егоров предложил Winline Медиалиге набрать судей из футболистов.

«У меня есть еще одна идея для МФЛ: отбор в судьи.

Предлагаю лиге сделать комитет, который будет переквалифицировать игроков МФЛ в судьи, что может стать для ребят дополнительным заработком.

В январе желающие заполнят форму, заявив о своем желании начать карьеру судьи. С января по апрель их будут открыто обучать. Ребята будут сдавать экзамены как на права. А в мае уже будут работать на матчах.

Если судей нет – давайте их искать внутри лиги. Может быть, захотят Белка , Ярош , Сережа Давыдов или любой другой», – написал президент «БроукБойз ».