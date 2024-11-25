Дмитрий Егоров: «Предлагаю лиге сделать комитет, который будет переквалифицировать игроков МФЛ в судьи»
Дмитрий Егоров предложил Winline Медиалиге набрать судей из футболистов.
«У меня есть еще одна идея для МФЛ: отбор в судьи.
Предлагаю лиге сделать комитет, который будет переквалифицировать игроков МФЛ в судьи, что может стать для ребят дополнительным заработком.
В январе желающие заполнят форму, заявив о своем желании начать карьеру судьи. С января по апрель их будут открыто обучать. Ребята будут сдавать экзамены как на права. А в мае уже будут работать на матчах.
Если судей нет – давайте их искать внутри лиги. Может быть, захотят Белка, Ярош, Сережа Давыдов или любой другой», – написал президент «БроукБойз».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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