Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»

Максим Пичугин рассказал, в чем медийный футбол уже опережает профессиональный.

– Профессиональный футбол сначала не воспринимал медиафутбол всерьез, теперь смотрит на нас с опаской.

На нас приходят люди, стадионы забиты болельщиками, это классно. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости на финалах Медиалиги .

Не обращать на это внимание невозможно. Все больше людей хотят попасть в медийный футбол, показать себя.

Мне кажется, там по-любому следят: «Ага, медиафутбол опять на пятки наступает». В каких-то компонентах мы уже лучше стали.

– Медиафутбол может обогнать РПЛ по охватам?

– Да, я уверен, – отметил нападающий «Амкала ».

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