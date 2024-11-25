Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»
Максим Пичугин рассказал, в чем медийный футбол уже опережает профессиональный.
– Профессиональный футбол сначала не воспринимал медиафутбол всерьез, теперь смотрит на нас с опаской.
На нас приходят люди, стадионы забиты болельщиками, это классно. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости на финалах Медиалиги.
Не обращать на это внимание невозможно. Все больше людей хотят попасть в медийный футбол, показать себя.
Мне кажется, там по-любому следят: «Ага, медиафутбол опять на пятки наступает». В каких-то компонентах мы уже лучше стали.
– Медиафутбол может обогнать РПЛ по охватам?
– Да, я уверен, – отметил нападающий «Амкала».
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Матч! Медиафутбол»
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