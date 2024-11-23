Дубчак продлил контракт с «Амкалом»
Никита Дубчак переподписал контракт с «Амкалом».
Хавбек остается в команде. Ранее Василий Маврин сообщил, что у полузащитника идут тяжелые переговоры с Германом.
Дубчак присоединился к клубу перед третьим сезоном Winline Медиалиги.
Ранее контракты с «Амкалом» переподписали Анатолий Катрич, Кузя, Макс Швагирев, Эрик Товмасян, Имай, Назар, Арсений Левшук, Илья Скроботов и Виталий Ушаков.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Никиты Дубчака
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