Дубчак продлил контракт с «Амкалом»

Никита Дубчак переподписал контракт с «Амкалом».

Хавбек остается в команде. Ранее Василий Маврин сообщил, что у полузащитника идут тяжелые переговоры с Германом .

Дубчак присоединился к клубу перед третьим сезоном Winline Медиалиги.

Ранее контракты с «Амкалом » переподписали Анатолий Катрич , Кузя , Макс Швагирев , Эрик Товмасян , Имай , Назар , Арсений Левшук , Илья Скроботов и Виталий Ушаков .