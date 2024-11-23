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Дубчак продлил контракт с «Амкалом»

Никита Дубчак переподписал контракт с «Амкалом».

Хавбек остается в команде. Ранее Василий Маврин сообщил, что у полузащитника идут тяжелые переговоры с Германом

Дубчак присоединился к клубу перед третьим сезоном Winline Медиалиги.

Ранее контракты с «Амкалом» переподписали Анатолий Катрич, Кузя, Макс Швагирев, Эрик Товмасян, Имай, Назар, Арсений Левшук, Илья Скроботов и Виталий Ушаков.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Никиты Дубчака
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoВасилий Маврин
logoДмитрий Кузнецов
logoАнатолий Катрич
logoЭрик Товмасян
logoМаксим Швагирев
logoАрсений Левшук
logoИлья Скроботов
logoЕвгений Назаров 1997
logoНикита Дубчак
logoWinline Медиалига
logo«Имай» Руслан Имаев
Виталий Ушаков 1998
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