Лога продлил контракт с 2Drots 

Вадим Логинов останется в 2Drots .

Президент 2Drots Века выставил фото, где Лога подписывает контракт.

Защитник 2Drots репостнул эту фотографию к себе в телеграм-канал и написал «Big day».

Вадим Логинов пришел в 2D перед МФЛ-3.