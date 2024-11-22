Лога продлил контракт с 2Drots
Вадим Логинов останется в 2Drots .
Президент 2Drots Века выставил фото, где Лога подписывает контракт.
Защитник 2Drots репостнул эту фотографию к себе в телеграм-канал и написал «Big day».
Вадим Логинов пришел в 2D перед МФЛ-3.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Жеки
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