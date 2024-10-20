Жека: «Викторыч вскипел, но добавил эмоций. Ребята начали идти в стык. Начался футбол, который мы привыкли видеть раньше»

Президент 2Drots Жека высказался после победы над «Титан».

– Насколько важно для 2Drots было выйти сразу в финал четырех?

– Мы расщедрились на двойные. Подумали, что обязательно нужно дать их сегодня, потому что выполнили задачу. Ребята молодцы. Тяжелый сезон, приходится много переживать. Красный мяч, Гатагов, Алекс Стиль и Гаучо – забили очень важный гол для нас.

– Насколько было нервно? Проигрывали, удаление тренера, красный мяч.

– Дмитрий Викторыч [Кузнецов] вскипел, но своим поведением добавил эмоций. Ребята начали идти в стык. Начался футбол, который мы привыкли видели раньше. Все шли в прессинг, Викторыч дал искру.

– Такая эмоциональная победа положительно скажется на команде?

– 100%, это повысит уверенность в силах. Ребята должны понять, что они могут играть и переворачивать тяжелые моменты. В этом сезоне еще не было игр, когда мы проигрывали. Здорово, что сегодня выиграли – это в ментальном плане очень важно, – рассказал Жека в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

2Drots обыграл «Титан» в 8-м туре Winline Кубке Медиалиги (2:1) и вышел в финал четырех.