ФК «10» Мусагалиева заплатил 5 млн рублей за воспитанника ЦСКА Данилина. Это рекорд медиафутбола (Артем Хачатурян)

Нападающий «БроукБойз» Максим Данилин перешел в ФК «10» за 5 миллионов рублей.

О сумме трансфера сообщил спортивный директор Rocket Team Артем Хачатурян, ранее работавший в «Броуках». Сами клубы финансовые детали сделки не разглашают.

Переходы за денежную компенсацию – редкость в медиафутболе. Ранее в Медиалиге не было трансферов даже за миллион рублей, поэтому сделка по Данилину стала рекордной для МФЛ с большим отрывом.

Данилин перешел в «БроукБойз » перед пятым сезоном Winline Медиалиги . Он провел 10 матчей, отметился 3 голевыми передачами и помог команде выиграть турнир.

В Кубке Лиги форвард провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Данилин занимался в академии ЦСКА с 2014 по 2017 год, затем присоединился к «Динамо». За бело-голубых он выступал в молодежном первенстве, а также за «Динамо-2» во Второй лиге. В составе первой команды форвард дважды выходил на поле в РПЛ.

Также на профессиональном уровне нападающий поиграл за «Динамо» Брянск, «Нефтехимик», «Торпедо» и «Текстильщик».

ФК «10» Азамата Мусагалиева по итогам регулярного чемпионата Кубка Лиги занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.