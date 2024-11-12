ФК «10» Мусагалиева заплатил 5 млн рублей за воспитанника ЦСКА Данилина. Это рекорд медиафутбола (Артем Хачатурян)
О сумме трансфера сообщил спортивный директор Rocket Team Артем Хачатурян, ранее работавший в «Броуках». Сами клубы финансовые детали сделки не разглашают.
Переходы за денежную компенсацию – редкость в медиафутболе. Ранее в Медиалиге не было трансферов даже за миллион рублей, поэтому сделка по Данилину стала рекордной для МФЛ с большим отрывом.
Данилин перешел в «БроукБойз» перед пятым сезоном Winline Медиалиги. Он провел 10 матчей, отметился 3 голевыми передачами и помог команде выиграть турнир.
В Кубке Лиги форвард провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Данилин занимался в академии ЦСКА с 2014 по 2017 год, затем присоединился к «Динамо». За бело-голубых он выступал в молодежном первенстве, а также за «Динамо-2» во Второй лиге. В составе первой команды форвард дважды выходил на поле в РПЛ.
Также на профессиональном уровне нападающий поиграл за «Динамо» Брянск, «Нефтехимик», «Торпедо» и «Текстильщик».
ФК «10» Азамата Мусагалиева по итогам регулярного чемпионата Кубка Лиги занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.
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