«БроукБойз» будут штрафовать игроков за интервью о зарплате и предложениях от других клубов

«Броуки» запретят своим футболистам публично обсуждать зарплату.

Об этом сообщил Дмитрий Егоров , комментируя победу «Амкала » в Winline Кубке Медиалиги.

«В Кубке победила команда, игроки которой ни разу в течение сезона не сказали: «Дайте мне такую зарплату, да там больше платят, я раздумываю, чтобы уйти туда…» Победила команда, которая вообще не позволяла себе подобных разговоров.

В новом сезоне за любое такое интервью для игроков «Броуков» будет предусмотрен серьезный штраф. В контрактах есть пункт о репутационных потерях клуба. Таких интервью больше не будет.

«Броуки » в какой-то момент позволили это. Теперь мы с этим закончили. К слову, и 2Drots стоит заканчивать с подобным: не позволять Слону, Газдану раздавать интервью. Оба, на мой взгляд, провалили сезон», – заявил президент «БроукБойз».

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