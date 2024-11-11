«БроукБойз» будут штрафовать игроков за интервью о зарплате и предложениях от других клубов
Об этом сообщил Дмитрий Егоров, комментируя победу «Амкала» в Winline Кубке Медиалиги.
«В Кубке победила команда, игроки которой ни разу в течение сезона не сказали: «Дайте мне такую зарплату, да там больше платят, я раздумываю, чтобы уйти туда…» Победила команда, которая вообще не позволяла себе подобных разговоров.
В новом сезоне за любое такое интервью для игроков «Броуков» будет предусмотрен серьезный штраф. В контрактах есть пункт о репутационных потерях клуба. Таких интервью больше не будет.
«Броуки» в какой-то момент позволили это. Теперь мы с этим закончили. К слову, и 2Drots стоит заканчивать с подобным: не позволять Слону, Газдану раздавать интервью. Оба, на мой взгляд, провалили сезон», – заявил президент «БроукБойз».
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