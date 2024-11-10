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«Когда мы проиграли «Броукам», нас просто переиграли. Сегодня все было наоборот». Эдамс о финале Кубка Медиалиги

Эдамс поделился мнением о финале Winline Кубка Медиалиги против «Амкала».

– Вы проиграли только один матч на групповом этапе, но мало забивали. Многие считали, что «Амкал» сейчас на пике и является фаворитом.

– Мы тоже неплохо шли. Начали не особо, но потихоньку набирали и к финалу подошли в наилучшей как физической форме, так и в плане футбола. Все было окей, но это финал. Так бывает.

К сожалению, уже не первый раз проигрываем в финале. Это футбол. Думаю, здесь нет 100% причин. Когда мы проиграли «Броукам», там нас просто переиграли. Сегодня все было наоборот, но так сложилось.

– В вашей раздевалке была гробовая тишина и не было никаких эмоций.

– А какие эмоции могут быть? Мы все оставили на поле. Думаю, если бы мы выиграли, то пять минут бы покричали и была бы такая же тишина. Все просто устали и все. Жека и Некит сказали, что они гордятся командой, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

2Drots проиграли «Амкалу» в финале Winline Кубка Медиалиги в серии буллиталити (0:0, 4:5 Б).

«Амкал» забрал Кубок Медиалиги! Слуцкий на трибунах, икона на скамейке, «День победы» в раздевалке

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logo2Drots
logoЭдамс
logoWinline Кубок Медиалиги
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