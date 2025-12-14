  • Спортс
Дмитрий Кузнецов: «Челестини – лучший тренер РПЛ в 2025-м. Лучший и по тактике, и по футболистам, которых приучил к хорошим играм и результату»

Дмитрий Кузнецов считает главного тренера ЦСКА Фабио Челестини лучшим тренером 2025 года.

«Челестини – лучший тренер РПЛ в 2025 году. Он пришел в незнакомый чемпионат и большую часть чемпионата лидировал. Команда показывала очень приличный уровень. Несмотря на то что в Кубке давали играть футболистам, которые получали меньше игрового времени в чемпионате, все равно вышли в следующую стадию.

Лучший Челестини – и по тактике, и по футболистам, которых он приучил к хорошим играм и результату», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Челестини возглавил армейцев перед началом сезона. ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ после 18 туров, набрав 36 очков.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
