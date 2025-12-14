Экс-игрок Медиалиги Дехтер устроился слесарем в Новой Игирме в Сибири: «Мне писали: «###### на завод». И вот, я на нем оказался»

Экс-игрок Медиалиги Дехтер устроился слесарем на завод в Новой Игирме в Сибири.

Бывший полузащитник клубов WINLINE Медиалиги Дмитрий Дехтерюк сообщил, что устроился слесарем на завод в поселке Новая Игирма в Сибири.

«Помню время, когда я с пранков перешел на музыку. Решил быть рэпером по всем канонам. И мне поступали сообщения: «###### [Иди] на завод» и все в таком духе.

Вот я и оказался, на радость тем людям, на заводе. Как и что произошло, я думаю, со временем появятся силы поделиться. Сейчас пока просто учусь заново что-то публиковать, чтобы не просуществовать дальше в том же месте», – написал экс-хавбек «СиндЕката ».

Ранее Дехтер выступал в медиафутболе за «Родину Медиа », «Сахалинец », Lotus Music и «СиндЕкат». Хавбек покинул клуб из Екатеринбурга в июле 2025 года, после чего вернулся в родной поселок Новая Игирма в Сибири и утроился на завод слесарем.

Помимо футбола, Дехтер занимается музыкой.