Студия Артемия Лебедева показала дизайн для нового медиафутбольного турнира «Напике»

Студия Лебедева показала дизайн нового медиафутбольного турнира «Напике».

Студия Артемия Лебедева показала дизайн и айдентику для нового медиафутбольного турнира «Напике».

«Название отражает цель, к которой стремится любой спортсмен, а также отсылает к фамилии изобретателя такого игрового формата – бывшему защитнику испанской сборной Жерару Пике.

Фирменный знак – это своеобразные ступени на пути к заветной вершине», – говорится в описании проекта.

На его создание ушло 92 дня. Арт-директором стал Илья Удовиченко, который помогает с формой «Эгриси».

В презентации использованы названия и эмблемы команд WINLINE Медиалиги, однако имеет ли отношение проект к МФЛ, пока неизвестно. Тем не менее ранее появилась информация, что Медиалига действительно работает над запуском турнира в формате Кингс Лиги.

38-летний Пике – экс-защитник сборной Испании и «Барселоны», владелец медиафутбольной Кингс Лиги.