Мачей Рыбус: «Я вряд ли вернусь в РПЛ. Может, еще сыграю в Медиалиге»

Бывший защитник «Локомотива» и «Спартака» Мачей Рыбус рассказал о планах на будущее.

– Не думаете сами вернуться в профессиональный спорт?

– Пока не занимаюсь футболом. Я перенес операцию по удалению паховой грыжи в начале осени. Пытался обойтись без операции и решить проблему другими способами. Но врачи сказали мне, что без нее не обойтись. Я получил травму, пока готовился к сезону в Медиалиге. Боль долго не проходила, поэтому я решился на вмешательство.

– Теоретически можем увидеть вас в РПЛ?

– Я вряд ли вернусь в РПЛ. Мне уже 36 лет, это большой возраст для футболиста. Тем более, у меня давно нет практики на профессиональном уровне. Может, вернусь в Медиалигу. Но пока не загадываю наперед. К сожалению, пока не до футбола. Возможно, моя карьера уже завершена.

– Вы ведь играли в Медиалиге. Как вам уровень турнира?

– До перехода в ФК «10» я слабо представлял себе, что такое WINLINE Медиалига. Но я втянулся в этот футбол. Мне понравилось. Уровень турнира? Я думал, он будет ниже. Но приятно удивился.

– Пока вы остаетесь в России?

– Да, пока я живу в России. Тут моя семья и дети. На Новый год я улечу в Польшу, но потом вернусь, – сказал Рыбус.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Metaratings
