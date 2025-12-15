  • Спортс
  • Кузнецов о ЦСКА: «Уже в прошлом году команда была настроена на борьбу за чемпионство. Челестини только придал уверенности»
Кузнецов о ЦСКА: «Уже в прошлом году команда была настроена на борьбу за чемпионство. Челестини только придал уверенности»

Дмитрий Кузнецов: Челестини придал уверенности ЦСКА.

Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о выступлении армейцев в первой части сезона Мир РПЛ. 

«Меня не удивило, что ЦСКА стабильно провел первую часть сезона. Уже в прошлом году при Марко Николиче мы видели, что команда настроена на борьбу за чемпионство. Молодые заиграли, раскрылись. Фабио Челестини только пришел и добавил ребятам, придал уверенности.

Конечно, сейчас есть проблема с нападающим, ЦСКА он нужен. К концу года команда чуть подустала. Игры за сборную, конечно, очень повлияли на результат. Футболисты находились не в команде, а ключевые игры с «Ростовом» и со «Спартаком» были проиграны.

Думаю, что сказалось отсутствие игроков сборной в клубе. Тем не менее ЦСКА, конечно, будет бороться за чемпионство весной. Я думаю, что сейчас будут приобретения, и это должно повлиять в положительную сторону для ЦСКА», – сказал Кузнецов.

Дмитрий Кузнецов в 2025-м тренировал 2Drots и «БроукБойз». В конце года он создал свой клуб «Союз».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Матч ТВ»
