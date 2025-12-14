Главный тренер «Амкала» Панов включен в список кандидатов на пост главного тренера 2Drots. В клубном телеграм-канале идет голосование
В клубном телеграм-канале 2Drots идет голосование, в котором представлены четыре кандидата на пост главного тренера: экс-тренер команды Дмитрий Кузнецов, исполняющий обязанности главного тренера Шамиль Курбанов, главный тренер «Амкала» Виталий Панов и экс-тренер Lotus Music Сослан Гатагов.
Ранее команду покинул Дмитрий Смирнов, который являлся главным тренером 2Drots.
В посте об уходе Смирнова из 2D в клубном телеграм-канале было указано, что специалист переходит в «Урал».
Ранее Смирнов входил в тренерский штаб Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 2Drots
