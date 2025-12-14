Главный тренер «Амкала» Панов включен в список кандидатов на пост главного тренера 2Drots. В клубном телеграм-канале идет голосование

Тренер «Амкала» Виталий Панов включен в список кандидатов на пост тренера 2Drots.

2Drots включили главного тренера «Амкала » Виталия Панова в голосование по выбору нового тренера команды.

В клубном телеграм-канале 2Drots идет голосование, в котором представлены четыре кандидата на пост главного тренера: экс-тренер команды Дмитрий Кузнецов , исполняющий обязанности главного тренера Шамиль Курбанов , главный тренер «Амкала» Виталий Панов и экс-тренер Lotus Music Сослан Гатагов.

Ранее команду покинул Дмитрий Смирнов, который являлся главным тренером 2Drots.

В посте об уходе Смирнова из 2D в клубном телеграм-канале было указано, что специалист переходит в «Урал».

Ранее Смирнов входил в тренерский штаб Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе».