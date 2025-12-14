  • Спортс
  • «В медиафутболе многие люди везде суют свой нос, а потом рассказывают, что крутые, и делают вид, что они во всем разбираются». Шама о выборе главного тренера 2Drots
«В медиафутболе многие люди везде суют свой нос, а потом рассказывают, что крутые, и делают вид, что они во всем разбираются». Шама о выборе главного тренера 2Drots

Шамиль Курбанов: в медиафутболе многие люди везде суют свой нос.

Исполняющий обязанности главного тренера 2Drots Шамиль Курбанов высказался о выборе нового главного тренера команды.

«Я не думаю о том, что буду входить в штаб Кузнецова. Я сам себе дал установку не парить мозги. Не устраиваю этот фарс, который сейчас вокруг происходит. Все активировались, стали умными, кого-то продвигают и предлагают, но меня это не задевает.

Сделал один вывод – доверяю самому себе и узкому кругу лиц. Делать какие-то вбросы, давать интервью, ходить советовать – этим занимаются люди со стороны, которые думают, что много знают, и строят из себя послов доброй воли.

Никто из них не хочет помочь, они делают это, чтобы их высказывания выстрелили. Это фишка медиафутбола, что многие люди везде суют свой нос, а потом рассказывают, что крутые, и делают вид, что они во всем разбираются», – заявил исполняющий обязанности главного тренера 2D.

Ранее команду покинул Дмитрий Смирнов, который являлся главным тренером 2Drots.

В посте об уходе Смирнова из 2D в клубном телеграм-канале было указано, что специалист переходит в «Урал».

Ранее Смирнов входил в тренерский штаб Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе».

Березуцкому в «Урале» поможет экс-главный тренер 2Drots – ради этого ушел из клуба

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: твич-канал Шамиля Курбанова
