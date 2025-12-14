Дмитрий Кузнецов: Кордоба – лучший игрок РПЛ в этом году.

Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал нападающего ЦСКА Джона Кордобу лучшим игроком РПЛ в этом году.

– Кто лучший футболист РПЛ в 2025 году?

– Кордоба. Я бы поставил на Кисляка тоже. Пацан молодец, раскрылся, показывает очень хороший уровень, но, если брать в целом, «Краснодар» на первом месте – значит, Кордоба. Если бы ЦСКА выиграл последнюю игру, я бы на первое место поставил Кисляка.

– Кордоба сильно выделяется своими качествами?

– Мне не нравятся его провокации. Он провокатор, и это отталкивает. Он нападающий, должен понимать, что ему не дадут просто так забивать мячи, принимать, постоянно будет борьба. Он должен это знать. А провоцировать и капризничать все время – это не для нападающих, – сказал тренер медиафутбольной команды «Союз».

Нападающий «Краснодара » Кордоба набрал 12 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ. Хавбек ЦСКА Кисляк – 8 очков.