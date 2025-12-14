Азамат Мусагалиев: «У нас теплые взаимоотношения с «СиндЕкатом», но не хотелось бы объявлять «год дружбы», чтобы не испортить отношения»
Азамат Мусагалиев: у нас теплые взаимоотношения с «СиндЕкатом».
Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев высказался о «годе дружбы» с командами WINLINE Медиалиги.
«У нас теплые взаимоотношения с «СиндЕкатом», но не хотелось бы объявлять «год дружбы», чтобы не испортить отношения. Отношения, основанные на отсутствии тупости и глупости.
Я говорю, о том, что из всех клубов, которые существуют в МФЛ теплее всего к нам «СиндЕкат». Я с таким теплом не наблюдаю ни за «Броуками», ни за 2Drots, ни за «Амкалом» и Lit Energy», – заявил президент ФК «10».
Ранее Азамат Мусагалиев заявлял, что «год дружбы» с «Амкалом» закончился.
