Азамат Мусагалиев: «У нас теплые взаимоотношения с «СиндЕкатом», но не хотелось бы объявлять «год дружбы», чтобы не испортить отношения»

Азамат Мусагалиев: у нас теплые взаимоотношения с «СиндЕкатом».

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев высказался о «годе дружбы» с командами WINLINE Медиалиги .

«У нас теплые взаимоотношения с «СиндЕкатом », но не хотелось бы объявлять «год дружбы», чтобы не испортить отношения. Отношения, основанные на отсутствии тупости и глупости.

Я говорю, о том, что из всех клубов, которые существуют в МФЛ теплее всего к нам «СиндЕкат». Я с таким теплом не наблюдаю ни за «Броуками», ни за 2Drots, ни за «Амкалом » и Lit Energy », – заявил президент ФК «10».

Ранее Азамат Мусагалиев заявлял , что «год дружбы» с «Амкалом» закончился.