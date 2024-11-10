«Вера – это свет в темноте. Вера меня часто спасала в самый тяжелый момент». Некит об иконе на скамейке запасных
Некит рассказал об иконе Николая Чудотворца, подаренной бабушкой.
– Сегодня на матче ты сидел с иконой.
– Икона – подарок моей бабушки. Я ношу с собой икону в те моменты, когда хочу чувствовать себя... не знаю. Это сакральное для меня. Я уже брал ее с собой на матчи, просто никто внимания не обращал.
Вера – это свет в темноте, вера меня часто спасала в самый тяжелый момент. Продолжаю и буду верить, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
2Drots уступили «Амкалу» в финале Winline Кубка Медиалиги на «Газпром Арене» в серии буллиталити (0:0. 5:4 Б).
«Амкал» забрал Кубок Медиалиги! Слуцкий на трибунах, икона на скамейке, «День победы» в раздевалке
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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