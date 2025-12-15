Защитник «БроукБойз» Киря покинул клуб

Киря покинул «БроукБойз».

Защитник выступал за «Броуков» с 2023 года. В составе клуба он провел 50 матчей и сделал четыре ассиста.

Ему предложили должность спортивного директора клуба, на которую он сначала согласился, но позже отказался.

Киря объяснил это тем, что его зарплата футболиста и спортивного директора в «Броуках» не обеспечит достойную жизнь его семье.