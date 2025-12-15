3

Защитник «БроукБойз» Киря покинул клуб

Киря покинул «БроукБойз».

Киря покинул «БроукБойз».

Защитник выступал за «Броуков» с 2023 года. В составе клуба он провел 50 матчей и сделал четыре ассиста.

Ему предложили должность спортивного директора клуба, на которую он сначала согласился, но позже отказался.

Киря объяснил это тем, что его зарплата футболиста и спортивного директора в «Броуках» не обеспечит достойную жизнь его семье.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
logoБроукБойз
logo«Киря» Сергей Киряков
трансферы
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шах – игрок «БроукБойз»
5 декабря, 20:16
Экс-хавбек «Броуков» Рахимов покинул «Нафтан». Полузащитник забил 5 голов за 24 матча в Беларуси
30 ноября, 09:32
Мура ушел из «БроукБойз». Защитник отыграл в клубе 2 турнира МФЛ
22 ноября, 10:02
«Нужно, чтобы 2Drots заплатили Мазуру за полтора месяца». Егоров о трансфере форварда
10 ноября, 16:22
Главные новости
«Россия не предназначена для игры в большой футбол. Но климатически, ни географически. А футзал – это русский вид спорта». Егоров о 7-м месте в рейтинге ФИФА
44 минуты назад
«Черчесов относился ко мне как к сыну. Хочу, чтобы у него все получалось в «Ахмате». Рыбус о тренере
сегодня, 17:32
«Скоропуп должен уезжать в проф. И на хороший уровень, а не с сухариками из ФНЛ куваться». Сэм о хавбеке «Десятки»
сегодня, 16:35
Мачей Рыбус: «Я вряд ли вернусь в РПЛ. Может, еще сыграю в Медиалиге»
сегодня, 15:05
Студия Артемия Лебедева показала дизайн для нового медиафутбольного турнира «Напике»
сегодня, 11:07Фото
Кузнецов о ЦСКА: «Уже в прошлом году команда была настроена на борьбу за чемпионство. Челестини только придал уверенности»
сегодня, 09:42
Азамат Мусагалиев: «У нас теплые взаимоотношения с «СиндЕкатом», но не хотелось бы объявлять «год дружбы», чтобы не испортить отношения»
вчера, 19:41
Главный тренер «Амкала» Панов включен в список кандидатов на пост главного тренера 2Drots. В клубном телеграм-канале идет голосование
вчера, 18:59
«В медиафутболе многие люди везде суют свой нос, а потом рассказывают, что крутые, и делают вид, что они во всем разбираются». Шама о выборе главного тренера 2Drots
вчера, 16:42
«Кордоба – лучший, так как «Краснодар» на 1-м месте. Если бы ЦСКА выиграл, был бы Кисляк». Кузнецов о лучшем игроке РПЛ 2025 года
вчера, 15:21
Ко всем новостям
Последние новости
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
вчера, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36
Будаков о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Должно быть больше медийных. Багаев прогревает даже больше, чем Маврин»
5 декабря, 14:31
Защитник сборной Медиалиги Спичка о матче против ФНЛ: «Наши шансы? 100%»
5 декабря, 11:49
Баста выбрал Овчинникова медийным открытием года в медиафутболе. Месяц назад они материли друг друга в Кубке Медиалиги
3 декабря, 19:02