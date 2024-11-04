Дмитрий Егоров занял 3-е место на турнире по медиапокеру. Президент «Броуков» выиграл 9 300 долларов
Дмитрий Егоров занял 3-е место на BetBoom Poker.
Президент «Броуков» Дмитрий Егоров принял участие во втором сезоне медийного покера, где выиграл 9 300 долларов.
Турнир проходил на Северном Кипре.
Первое место занял стример Сергей Головач. Он выиграл 22 050 долларов.
Эвелон, занявший 2-е место, забрал 13 700 долларов.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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