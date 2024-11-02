2Drots и «Родина Медиа» сыграют в полуфинале Кубка Медиалиги
2Drots сыграют c «Родиной Медиа» в полуфинале Winline Кубка Медиалиги.
2 ноября, суббота
2Drots – «Родина Медиа», начало матча в 16:00
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Победитель матча сыграет с победителем пары «Амкал» – «Титан».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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