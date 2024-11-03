Гуди о вылете «Родины Медиа» в полуфинале Кубка Лиги: «У меня отжали хату, и я ничего не смог сделать»

Гуди высказался о шансе выиграть квартиру в Баку как лучшему игроку турнира.

– Ты сам говорил, что лучшим игроком, который получит квартиру в Баку, должен быть кто-то из финалистов.

– У меня отжали хату. Сегодня у меня такое ощущение, что у меня реально отжали хату. И я просто ничего не смог сделать. Мне не дали должного количества времени, чтобы я смог как-то переломить ход игры.

– Ты выходил под угловые несколько секунд, и тебя обратно заменяли.

– Я не понял. Тренер попробовал поиграть так. Это не сработало, и я остался без хаты. Я пытался узнать, почему так: подходил несколько раз после тренировки, вчера звонил. Я просил: «Дайте мне, пожалуйста, чуть больше игрового времени, чтобы я реально смог помочь команде. Я уверен, что принесу максимальную пользу, поверьте в меня».

Но почему-то сегодня сделали ставку на других игроков – обидно. «РМ» сегодня не хватило меня и голов. У меня 8 голевых действий – я № 1 по результативности, и держать меня на банке в очень важной игре…

«Родина Медиа » – топ. Потрясающий сезон, офигенная команда и Андрей Константинович офигенный тренер, но чуда не произошло.

– Смог бы Крап помочь, если бы играл?

– Если бы случилось какое-то волшебство, потому что Крап был очень заряжен. Он бы в очередной раз хайпанул, только в положительную сторону, – сказал нападающий «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Гуди занимает первую строчку по системе гол + пас – 8 голевых действий.

Вчера «Родина Медиа» проиграла 2Drots в серии буллиталити (3:1).