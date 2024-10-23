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Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»

Максим Митрофанов высказался о скандале с Михаилом Литвиным и болельщиком.

– Вы не опасаетесь, что подобные эпизоды перетекут в Кубок России?

– Если они попробуют так сделать, то у нас есть четкий свод правил, который доступен всем. Вы спокойно можете узнать, какие последствия могут быть. В правилах Медиалиги написана одна строчка: «Есть КДК, который по согласованию с клубами принимает решение». В любом случае они молодцы, что быстро отреагировали на ситуацию с потасовкой.

– Эта история не аукнется РФС?

– Именно поэтому меня это и заботит – в широком смысле вся ситуация про футбол. Мы с вами можем понимать нюансы – и почему Медиалига сильно отличается от классического футбола даже с точки зрения правил игры: «булиталити», чистое время и так далее. А широкая общественность считает, что Медиалига – это футбол. А кто у нас отвечает за футбол перед государством? РФС. Эта ситуация бьет по имиджу всего футбола, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза.

12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФОНБЕТ Кубок России
logoРФС
logoСКА Ростов
logoМаксим Митрофанов
logoWinline Медиалига
logoМихаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
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