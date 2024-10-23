Аршавин о потасовке в Медиалиге: «Такое случается, этого не избежать»
Андрей Аршавин высказался о скандале с Михаилом Литвиным и болельщиком.
– Как вы восприняли произошедшее в Медиалиге?
– Плохо, когда человек бьет другого человека. Думаю, все это понимают.
– Это говорит об излишней вседозволенности в Медиалиге?
– Медиалига всегда позиционировала, что это не только футбол, но и все вокруг футбола. Но не помню, чтобы там было слишком много инцидентов, как с Литвиным. Такое случается, этого не избежать, – сказал экс-капитан сборной России.
12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.
Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
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