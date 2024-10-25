Текила: «Если Гуди забьет в плей-офф, то будет главным претендентом на квартиру в Баку»

Текила считает Гуди одним из главных претендентов на квартиру в Баку.

«Я считаю, что Гуди должен быть претендентом на квартиру в Баку. Потому что я не понимаю, почему Коля Осипов говорит только про Маврина и Рябу . Окей, это футбики, но в медийной лиге чувак без яркого футбольного прошлого, президент другой команды остается на первой строчке по системе гол+пас, выходит и в плей-офф играет больше тайма – на это нужно обратить внимание.

Это действительно медийный самый крутой игрок, на мой взгляд, на данный момент. Если он еще сможет забить в плей-офф, то тогда, я думаю, что он будет самым главным претендентом на квартиру», – сказал президент «Родины Медиа » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

По итогам сезона лучший игрок Winline Кубка Лиги получит квартиру в Баку.