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Текила: «Мы тот самый «Реал» в Медиалиге»

Текила считает, что «Родина Медиа» – это мадридский «Реал» в Winline Медиалиге.

– Ты сегодня пережил все эмоции, какие только можно было. Как это было?

– Очень валидольный матч. Вчера смотрел игру «Реала», когда они отыгрались с 0:2 и выиграли. Есть ощущение, что мы тот самый «Реал» Мадрид в Медиалиге. Как мы отыгрались с Lit Energy, как получилось сегодня. Мы сделали грамотные тактические замены, взяли вовремя тайм-аут, попали в штангу красным мячом.

Страшно то, что творит судейский корпус. Пенальти, который нам поставили – левый. Когда защитник слегка задевает игрока, и тот делает 1-2 шага и падает, значит, он рисует. Всегда говорили, если игрок остается на ногах, то это не пенальти.

Николай Осипов написал, что этот плей-офф может стать лучшим в истории.

Это здорово. Мы делаем движуху. Круто, что «Броуки» прошли. Мне кажется, они больше заслуживают. Они более медийные, яркие. У них больше болельщиков.

Такие команды, как мы, «Броуки», «Амкал», 2Drots и должны добираться до полуфиналов. Самые лучшие отсеивают более слабые команды, – сказал президент Родины Медиа в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Родина Медиа» прошла Fight Nights (2:2, 5:4 Б), сравняв счет за минуту до конца матча в 1/8 финала Кубка Медиалиги.

Команда Текилы сыграет в четвертьфинале Кубка Медиалиги с победителем матча СКА – Lit Energy.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoWinline Кубок Медиалиги
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